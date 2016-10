Producto Casero Rivera consigue las metas para fútbol de ESU

Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like. Close

Después de una carrera destacada en Emporia High School, portero en su cuarto año, Yadira Rivera, se decidió colgar sus zapatos y guantes de fútbol.

“Por un segundo, no iba a jugar en la universidad porque nada pasa como quería, y por eso, iba a enfocarme solamente en mis estudios.” dijo Rivera.

Rivera, quien fue seleccionada por MIAA mención de honor en 2015, Equipo primero en 2015, y equipo segundo en 2013, empieza su cuarto año con 21 cierres patronales. La estación pasada, a pesar de faltar 3 partidos, ella estaba en tercer lugar en paradas totales.

“Ella, sin duda, el le espina de nuestro equipo,” delantero de segundo año, Jacki Martinek. “Todos admiran a ella y mirándola jugar alienta los otros jugadores tomar responsabilidad y contribuir tanto como ella.”

Después de una performance buena contra un equipo reputable, Emporia State vino pidiendo.

“Originalmente, iba a unirme con Butler pero eso no pasó,” dijo Rivera. “Quería mucho quedarme en Emporia, pero Sailer (entrenador principal) ya tenía un portero entonces eso no pasó. Creo que el oficio uno de mis partidos, un partido contra Washburn que era todo tiros rectos. Recibí una llamada de el esa noche y me ofreció una beca. Todo pasó bien.

Entrenador principal Bryan Sailer está agradecido por esa decisión.

“Ella cambió el programa completamente. Ella está en su cuarto año, pero incluso en su primero, ella sorprendió la liga,” dijo Sailer. “Creo que la identidad de nuestro equipo fue formada por Yadira y que puede hacer. Nos mejoramos mucho con ella y ella fue el punto focal de todo eso.”

Rivera empezó su carrera de fútbol cuando todavía era joven. Ella les da el crédito a sus hermanos por empezar su amor para el deporte y su posición elegida.

“Cuando tenía 7 o 8 años, my hermanos jugaban fútbol, por supuesto, y siempre necesitaba un portero,” dijo Rivero. “Siempre me decía’ ‘Oye, no puedes jugar pero necesitamos un portero.

Rivera no tiene que cubrir tanto espacio como sus compañeras pero mucha de la acción importante pasa en su territorio

“Para alguien que no entiende el fútbol o está mirando el deporte por primera vez, parece que el portero solo está parado, sin hacer nada. No es así porque cuando los porteros tienen mucha acción es cuando la posición es lo más importante,” dijo Rivera. “Estás bloqueando el otro equipo de hacer goles.

Como nativo de Emporia, Rivera no es extranjera al campo de Emporia High School donde Emporia State juega muchos de sus partidos. Teniendo la oportunidad representar su pueblo natal por jugar fútbol es algo de que Rivera siempre ha soñado.

“Me ayuda definitivamente estar en el pueblo y ser producto casera. Hay muchas personas que vienen y me apoyan que he conocido toda mi vida,” dijo Rivera. “Eso me anima a trabajar más duro y hacerlo para ellos y toda la gente quien me ha apoyado durante toda la historia de jugar fútbol.”