Jugadores de fútbol americano de ESU temen retaliación por hablar acerca de las protestas

Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like. Close

Tres jugadores de ESU se negaron comentar sobre las recientes protestas de silencio del Himno Nacional por su miedo a retaliación o venganza en la manera en que podrían perder su lugar en el equipo o perder sus becas. Un jugador estaba dispuesto a hablar anónimamente, si no se le asociase con el equipo de fútbol, Sin embargo otro jugador le amenazó con reportarle a los entrenadores si dijese algo, y por lo tanto, no hizo la entrevista con El Bulletin.

“Nosotros (los entrenadores) no revisamos las cosas en realidad,” dijo Kent Weiser, director atlético, “Solo me doy cuenta que muchas de nuestras atletas tienen padres o parientes los quienes son veteranos del ejército… uno crece con una tradición distinta sobre lo que se debería hacer o lo que es respetuoso. Sin embargo, al mismo tiempo, no hablamos del tema, solo pasa. Ya sabes, te quitas el sombrero.”

Según Weiser, los entrenadores de ESU aún no se ha reunido para discutir la reciente protesta de silencio en el Himno Nacional que empezó con Colin Kaepernick, mariscal de campo de la Liga nacional de futbol americano.

“Creo que esto es algo que tiene que ser discutido por supuesto,” dijo Kayla Gilmore, presidente de La Unión de Estudiantes Negros (BSU). “Opino que con demasiado frecuencia, especialmente en Emporia State, queremos ver esas cosas como eventos aislados. No nos afectan en realidad porque no tenemos esa cultura aquí, pero ello no deja de afectarlos (a los jugadores de Fútbol americano de ESU) como personas negras.”

La oficina de asuntos estudiantiles afirma seguir el código de conducta y apoyar a cualquier estudiante de ESU, incluyendo atletas estudiantiles si estuviesen bajo cualquier tipo de amenazas o algún tipo de retaliación por sus actividades o comportamiento dentro de la comunidad de la universidad, según Jim Williams, vicepresidente de asuntos estudiantiles.

“Opino que los estudiantes toman sus propias decisiones basados en sus propias conciencias,” Dijo Williams. “No hay una regla que dice que uno tenga que levantarse durante el himno nacional si eres parte de la universidad de Emporia State… Los estudiantes tendrían que estar concientes de sus decisiones, y también tienen que pensar el significado de lo que aquellas decisiones constituyen y lo que ellas representan y significan.”

Desde el punto de vista administrativo, Weiser dijo que querría saber porque un estudiante atleta decidiría protestar silenciosamente durante el himno nacional y si él/ella estuviera expresandose, él querría saber sobre que protestan para así ayudar a explicar el suceso, pero él no estaría en una posición de obligarlos a hacer nada.

“Tenía que tolerar muchas cosas (en-campus),” dijo Gilmore. “Tenía que ser el portavoz por mi raza. Tenía que explicar porqué las persona negras simplemente no seguían instrucciones, y porqué estábamos tan enojados con una clase llena de gente blanca, y por que mis maestros me colocaban en una posición para ser esa tokenizada persona negra. Apesar de que no sea tan evidente como el hecho de quemar cruces en los patios, esto no deja de ser racismo.”

Los estudiantes atletas mantienen un contexto dentro de su relación con sus entrenadores y hay un entendimiento en cómo operan éstas relaciones, según Williams.

“Creo que dentro de las expectativas impuestas por los entrenadores, hay una relación que tiene que ser investigada y creo que en algunos casos, estaríamos trazando nuevos caminos como institución en el qué el quién, y cómo,” dijo Williams.

Después de hablar ocasionalmente, Gilmore se ha dado cuenta de que la conciencia del equipo es que se ven a ellos mismos como a una familia y no discuten de raza porque para ellos, eso no afecta el futbol americano.

“Creo que si este es el caso y verdaderamente es una familia y esa familia puede hablar sobre lo que sea, y que cada compañero de juego quien no sea un individuo de raza negra debería poder apoyar a la misma vez y decir que tu vida importa y si no pueden hacer eso, entonces se tendría que reevaluar los estándares de familia,” dijo Gilmore.

Garin Higgins, entrenador principal de Futbol Americano en ESU no respondió a The Bulletin para comentar al respecto.