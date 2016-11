Estudiantes de ESU, miembros de la comunidad de Emporia protestan la elección de Trump

Glenn Mishler, estudiante de segundo año especializando en psicología, demuestra un letrero diciendo “ Not my POTUS” (No mi presidente de los estados unidos) junto a Junior Guerrero, miembro de la comunidad, demostrando un letrero diciendo “F*ck Donald Trump” entre las 2 y 5 p.m. ayer en la esquina de Commercial y 12th street. Mishler y Guerrero eran parte de un grupo activista protestando la elección de Donald Trump.

